De supporters van Arsenal houden de situatie rondom sterspelers Mesut Özil en Alexis Sánchez nauwlettend in de gaten, maar volgens Martin Keown doet de Londense club er goed aan eerst het contract van Jack Wilshere te verlengen. De Engelse middenvelder dreigt transfervrij te vertrekken bij Arsenal, nu zijn contract aan het einde van dit seizoen afloopt en hij nog altijd geen nieuwe verbintenis heeft ondertekend.

Ondanks het feit dat de ontwikkeling van Wilshere door blessureleed flink is gestagneerd, is de 26-jarige middenvelder erin geslaagd zijn carrière nieuw leven in te blazen. Hij kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor Bournemouth, waarna hij begin deze voetbaljaargang terugkeerde bij Arsenal. Manager Arsène Wenger hield zijn oogappel in de eerste maanden van het seizoen in de luwte, maar de laatste weken is Wilshere verzekerd van een basisplaats en bewijst hij nog altijd van waarde te kunnen zijn voor the Gunners.

Vorige week was hij met een wonderschone assist goud waard op bezoek bij Crystal Palace (1-3 zege) en woensdag was hij in de stadsderby tegen Chelsea (2-2) opnieuw van grote waarde voor Arsenal. Hij speelde met name een ijzersterke tweede helft en was bovendien op fraaie wijze trefzeker. "Hij heeft tegen Chelsea bewezen dat hij volledig terug is en dat er rekening met hem gehouden moet worden", schrijft Keown in zijn column voor de Daily Mail. "Hij is een superster en benadert het niveau van Sánchez en Özil, maar nog belangrijker: hij wil voor Arsenal spelen."

Wilshere liet op oudejaarsavond in een emotionele boodschap op Instagram al doorschemeren zijn toekomst bij Arsenal te zien, maar vooralsnog heeft de linkspoot geen nieuw contract aangeboden gekregen. Keown stelt dat de huidige nummer zes van de Premier League er alles aan moet doen zijn jeugdexponent zo snel mogelijk langer vast te leggen. "Wilshere speelt een sleutelrol in de kleedkamer; nonsens accepteert hij niet", vervolgt de oud-verdediger. "Hij is een vechter en heeft die kwaliteit gebruikt om terug te komen van blessures. Hij is de dynamo van Arsenal."

Keown benadrukt wel dat Wilshere gezien zijn blessurerijke verleden water bij de wijn zal moeten doen bij de contractonderhandelingen. "Het zou een formaliteit moeten zijn dat hij een nieuw contract ondertekent. Gezien zijn verleden, zal hij echter realistisch moeten zijn. Misschien wil de club een contract dat is gelinkt aan het aantal wedstrijden dat hij zal spelen. Als Wilshere speelt, moet hij een absolute grootverdiener zijn, maar er moet iets gevonden worden voor het geval hij er opnieuw lang uit zou liggen."