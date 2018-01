‘Transfervrije Nigel de Jong staat voor terugkeer in de Bundesliga’

Nigel de Jong staat voor een terugkeer naar de Bundesliga. De verdedigende middenvelder staat op het punt een contract te tekenen bij 1. FSV Mainz 05, weet BILD vrijdag te melden. Eerder op de dag liet de 81-voudig Oranje-international zijn contract bij Galatasaray ontbinden.

Volgens de informatie van BILD zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium. Naar verwachting wordt de deal nog voor het einde van de week afgerond. De Jong wordt bij de club uit de Bundesliga gezien als de vervanger van Fabian Frei, die is teruggekeerd naar FC Basel.

De Jong is transfervrij nadat hij vrijdat met Galatasaray tot overeenstemming kwam over het ontbinden van zijn contract. Dit seizoen kwam hij nog geen minuut in actie en het is voor Mainz dan ook de vraag hoe fit de middenvelder is. De Bundesliga is geen onbekend terrein voor De Jong. Tussen 2006 en 2009 droeg hij het shirt van Hamburger SV.

Bij Mainz zou De Jong degradatievoetbal gaan spelen. De club staat op de vijftiende plek in de Bundesliga, slechts twee punten boven de degradatiestreep. Mocht er een akkoord worden bereikt, dan wordt De Jong de tweede versterking van de club deze transferperiode. Eerder werd Anthony Ujah overgenomen van het Chinese Liaoning Hongyun.