AS Trencin pikt opvolger Van Haaren op in Jupiler League

Joey Sleegers is de volgende Nederlandse voetballer die zijn loopbaan voortzet in de Slowaakse competitie. AS Trencin laat via de officiële kanalen weten dat het de 23-jarige aanvallende middenvelder heeft overgenomen van NEC.

Met de komst van Sleegers wordt de Nederlandse enclave bij Trencin uitgebreid. Rangelo Janga, Achraf El Mahdioui, Desley Ubbink en Ricky van Haaren verdienden hun brood reeds bij de huidige nummer zes van de Slowaakse competitie, al zal laatstgenoemde zijn carrière voortzetten bij Slovan Bratislava. De verwachting is dat Trencin het vertrek van Van Haaren zal opvangen met de komst van Sleegers.

Sleegers doorliep een groot deel van de jeugdopleiding van Feyenoord, maar zou uiteindelijk nooit het eerste halen. Hij debuteerde in het betaald voetbal namens FC Eindhoven, waarna hij na een sterk seizoen in de zomer van 2015 door Feyenoord definitief werd verkocht aan NEC. In Nijmegen wist hij echter nooit uit te groeien tot een dragende speler, hetgeen vorig seizoen al resulteerde in een verhuurperiode bij VVV-Venlo.

Sleegers heeft nu dus besloten definitief de deur achter zich dicht te trekken in De Goffert. De creatieveling had nog een doorlopend contract bij NEC, maar de Jupiler League-club heeft reeds laten weten af te zien van een transfersom. Via een bonusconstructie en doorverkoopclausule kan Sleegers in de toekomst nog wel geld opleveren voor de club uit Nijmegen.