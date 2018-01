Schreuder: ‘Ajax groter dan Hoffenheim, dat zien ze in Duitsland ook zo’

Ajax maakte de komst van assistent-trainer Alfred Schreuder vrijdag officieel. Hij komt over van TSG Hoffenheim, waar hij de rechterhand van Julian Nagelsmann was. In Amsterdam wordt hij de assistent van Erik ten Hag, die onlangs de ontslagen Marcel Keizer opvolgde. Tegenover de Barneveldse Krant laat Schreuder weten uit te kijken naar zijn nieuwe uitdaging. Ik was echt niet bezig met een terugkeer naar Nederland. Maar als Ajax bij je aanklopt is het logisch dat je daar over na gaat denken. Het is een bewuste keuze en ik ben er heel blij mee.”

Schreuder tekent voor tweeënhalf jaar in de Johan Cruijff ArenA. Wanneer Ajax niet had aangeklopt, was hij met alle liefde en plezier in Duitsland gebleven. “Ik werkte met ontzettend veel plezier bij Hoffenheim”, vertelt Schreuder. “Maar als een club als Ajax je wil hebben dan is dat ook heel mooi. Ik zie het vooral als een beloning voor het werk dat ik heb gedaan. Uit de gesprekken met Marc Overmars (directeur spelersbeleid, red.) blijkt dat Ajax mijn werk uit het verleden waardeert. Ik heb bij FC Twente veel met jonge spelers gewerkt en dat ligt mij goed. Dat was ook belangrijk voor Ajax. Ze hebben in Amsterdam natuurlijk een uitstekende opleiding. In mijn rol bij Ajax zal ik veel te maken met de jonge spelers.”

Na het ontslag van Keizer richtte Ajax zijn pijlen direct op het duo Ten Hag en Schreuder. De twee hebben een gezamenlijk verleden bij RKC Waalwijk en FC Twente. Veel contact hadden de twee recent niet meer. “Ik was dan ook best verrast dat Ajax zich meldde. In de kerstvakantie heb ik Julian op de hoogte gebracht van de belangstelling van Ajax. Hij was er niet blij mee, maar kan het goed begrijpen. Ajax is ook in Duitsland een hele grote club”, aldus Schreuder. “Ook bij Hoffenheim begrijpen ze goed dat ik deze kans niet wil laten lopen. Ik ben dan ook blij dat Ajax en Hoffenheim er op een goede manier zijn uitgekomen. Ik vertrek bij de club met een goed gevoel.”

Volgens De Telegraaf betaalt Ajax een afkoopsom van circa twee ton aan Hoffenheim. “Als je nuchter nadenkt is het best merkwaardig. Maar het is ook merkwaardig dat er 85 miljoen voor een verdediger wordt betaald. Ook bij Hoffenheim hadden ze dat nog nooit meegemaakt. De club moet nu overigens ook zelf een afkoopsom betalen voor de nieuwe assistent. Ja, de voetbalwereld is soms erg vreemd”, aldus de nieuwe assistent van Ajax, die een terugkeer naar Duitsland in de toekomst niet wil uitsluiten. “De Bundesliga is een geweldige competitie. Dat moet je gewoon meegemaakt hebben. Echt geweldig. Veel groter dan de Eredivisie. Maar daar staat tegenover dat Ajax weer een grotere club is dan Hoffenheim. Dat zien ze in Duitsland ook zo.”