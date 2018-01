De Jong laat contract ontbinden en is transfervrij op te halen

Nigel de Jong is weg bij Galatasaray. De Turkse grootmacht heeft vrijdag het contract van de ervaren middenvelder ontbonden, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Het is vooralsnog onbekend waar De Jong zijn loopbaan voorzet. Het contract van De Jong liep door tot aan de zomer.

De Jong speelde sinds medio 2016 voor Galatasaray. Hij kwam transfervrij over van Los Angeles Galaxy. De samenwerking tussen de 81-voudig Oranje-international en de Turkse topclub is uitgelopen op een teleurstelling. In zijn eerste seizoen kwam hij niet verder dan achttien competitiewedstrijden. Dit seizoen speelde hij geen minuut.

Met een salaris van 2,5 miljoen euro per jaar drukte hij zwaar op de begroting. Daarom heeft de club besloten, met wederzijds goedvinden, het contract van De Jong te verscheuren. Diverse Turkse media meldden vrijdag dat hij terugkeert naar Nederland om voor Ajax te gaan spelen.