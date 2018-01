Defensieve problemen Real Madrid nemen toe met blessure Ramos

Real Madrid moet het een groot deel van januari stellen zonder Sergio Ramos. De centrumverdediger heeft op de training een spierblessure opgelopen en staat twee tot drie weken buitenspel, zo meldt Marca vrijdagmiddag.

Ramos kwam donderdagavond weliswaar niet actie met Real Madrid in de Copa del Rey tegen Numancia, maar Real Madrid laat via zijn officiële kanalen weten dat de stopper een kuitblessure heeft opgelopen. De Spaanse landskampioen moet het minimaal drie wedstrijden stellen zonder Ramos, die dit seizoen In LaLiga dertienmaal basisspeler was in het elftal van Zinédine Zidane.

Ramos moet de competitiewedstrijd van zondagavond tegen Celta de Vigo sowieso aan zich voorbij laten gaan, terwijl ook de midweekse return tegen Numancia en het competitieduel met Villarreal van volgende week te vroeg komen. Mogelijk is hij op 20 januari wel weer van de partij tegen Deportivo La Coruña. Het wegvallen van Ramos is een hard gelag voor Zidane, die tegen Celta de Vigo ook Daniel Carvajal al moeten missen vanwege een schorsing.