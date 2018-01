‘Seedorf was de eerste Nederlander in Zuid-Amerika, ik de eerste in Colombia’

André Krul verruilt SV Spakenburg later deze maand voor het Australische Preston Lions FC en de doelman kan zodoende een nieuw buitenlands avontuur toevoegen aan zijn toch al imposante CV. De dertigjarige sluitpost speelde eerder onder meer voor Valletta FC op Malta, het Puerto Ricaanse Bayamón FC en Iwaki FC in Japan. In dienst van Boyacá Chicó was hij de eerste Europese keeper op het Zuid-Amerikaanse continent.

“Ik was net klaar op Malta en er was weinig interesse vanuit Nederland. Toen die aanbieding uit Colombia kwam had ik zoiets van: ‘Dat is ook weer een fantastische uitdaging, een kans die waarschijnlijk nooit meer terugkomt.’ Clarence Seedorf (bij Botafogo in Brazilië, red.) was volgens mij de eerste Nederlander in Zuid-Amerika, ik was dan de eerste Nederlander in Colombia. Dat geeft al aan hoe klein de kans is om daar te gaan spelen”, blikt hij terug in gesprek met Voetbalzone.

Krul, die in Nederland onder contract stond bij onder meer FC Utrecht, Sparta Rotterdam, FC Groningen en SC Cambuur, speelde in de Colombiaanse hoogste afdeling en merkte dat de tegenstand er stevig was: “Dat is ook gewoon een serieuze competitie. Het spel gaat iets langzamer dan in de Eredivisie, maar de spelers zijn allemaal atleten. Ik denk dat de topclubs daar sowieso wel in de Eredivisie meekunnen. Dat was een serieuze kans voor mij die min of meer een beetje op mijn pad was gekomen.”

