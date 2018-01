Ex-Ajacied op dood spoor in Frankrijk: ‘Hij moet heel hard gaan werken’

Kolbeinn Sigthórsson zit momenteel op een dood spoor bij Nantes. De 27-jarige spits uit IJsland speelde zijn laatste wedstrijd voor de Franse club op 28 augustus 2016 en lijkt voorlopig niet op veel speeltijd te hoeven rekenen onder Claudio Ranieri. Toch sluit de Italiaanse oefenmeester niet uit dat hij dit seizoen nog een beroep zal doen op de ex-Ajacied.

Sigthórsson raakte in september ernstig geblesseerd aan zijn knie terwijl hij op pad was met de nationale ploeg van IJsland. Sindsdien kwam hij niet meer in actie, maar inmiddels is de aanvaller dicht bij zijn rentree. Sigthórsson heeft nog een contract tot halverwege 2020 bij Nantes, dat momenteel op een verdienstelijke vijfde plaats staat in de Ligue 1 en de competitie volgende week vervolgt met een thuiswedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

Ranieri kon vrijdag op een persconferentie geen duidelijkheid verschaffen omtrent de toekomst van Sigthórsson, maar had wel een duidelijke boodschap aan de spits. "Als hij blijft, moet hij in ieder geval heel hard gaan werken. Hij heeft anderhalf jaar niet gevoetbald", aldus de coach van Nantes. Ouest-France meldde eerder deze week al dat Sigthórsson op 15 januari onderworpen zal worden aan enkele medische testen. Hij zou het WK van volgend jaar in Rusland nog niet uit het hoofd gezet hebben.