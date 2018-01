Update: Al-Gharafa kondigt de komst van ‘nieuwjaarscadeau’ Sneijder aan

Wesley Sneijder vertrekt definitief bij OGC Nice voor een avontuur in Qatar. Dat heeft hij vrijdagmiddag bevestigd aan RTL Boulevard. De recordinternational van het Nederlands elftal gaat spelen voor Al-Gharafa. Vrijdagochtend maakte De Telegraaf al bekend dat Sneijder een mondeling akkoord had met zijn toekomstige werkgever.

De 33-jarige Sneijder zet zijn handtekening tot medio 2019 bij de nummer zeven van de Qatar Stars League. "Een mooi avontuur en leuke uitdaging. Ben super blij om dat aan te gaan samen met mijn gezin", reageert Sneijder. Zondag staat de medische keuring op het programma, alvorens hij op maandag zijn eerste training afwerkt.

Eerder leek Sneijder nog op weg naar de Verenigde Staten, maar dat is nooit een serieuze optie geweest voor de ex-Ajacied. De middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap van Galatasaray naar Nice. Zijn verblijf in het zuiden van Frankrijk is uitgelopen op een teleurstelling voor beide partijen. Nice had meer van Sneijder verwacht, terwijl de speler zelf niet kon aarden in het nieuwe systeem dat trainer Lucien Favre koos. Zodoende kwam de routinier amper meer aan spelen toe.

Update 5 januari 17. 18 uur - Al-Gharafa kondigt de komst van 'nieuwjaarscadeau' Sneijder aan

Wesley Sneijder tekent zaterdag een contract bij Al-Gharafa uit Qatar. Dat heeft de club via social media wereldkundig gemaakt. De club laat weten dat er een akkoord is bereikt en de recordinternational van Oranje 'een van de nieuwjaarspresentjes voor de fans is'.