Gerbrands drukt Chelsea-geruchten de kop in: ‘Hij zou mij als eerste bellen’

Met de start van de winterse transferperiode begint de geruchtenstroom weer aan kracht te winnen en ook PSV merkt daar de gevolgen van. De Eindhovenaren sloegen met de komst van Maximiliano Romero zelf al een slag, maar merken ook dat Luuk de Jong hardnekkig in verband wordt gebracht met een vertrek naar het Mexicaanse Club América. Algemeen directeur Toon Gerbrands houdt het hoofd echter koel.

“In deze wereld is het een gekke maand. Er zijn veel geruchten en er is transfernieuws. Vaak brengen zaakwaarnemers de geruchten de wereld in. Wij kunnen niet op alles reageren. De onzin die we meemaken is groter dan alle verhalen die kloppen”, legt hij uit in gesprek met Omroep Brabant. Naast De Jong zou ook technisch directeur Marcel Brands zich mogen verheugen op buitenlandse belangstelling.

De bestuurder staat volgens Engelse media hoog op het verlanglijstje van Chelsea, maar Gerbrands gelooft hier niet zoveel van: “Ik heb vijf jaar met hem bij AZ gewerkt en nu bij PSV. Als er iets speelt, dan ben ik die eerste die hij belt. Dat verhaal klopt dus niet”, spreekt hij zijn vertrouwen in het aanblijven van Brands uit.

Gerbrands merkt dat ook trainer Phillip Cocu regelmatig onderwerp van speculatie is. De coach beschikt nog over een anderhalf jaar doorlopend contract en de algemeen directeur verwacht niet dat er een voortijdig einde aan de samenwerking komt: “Een half jaar geleden moest Cocu volgens iedereen weg, leek het nergens op. Nu staan we bovenaan en klopt alles weer. Wij duiken niet zo snel in extremen. Het is niet zo geweldig goed of geweldig slecht als iedereen denkt.”