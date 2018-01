Derde Nederlander bij Bratislava: ‘Niet te vergelijken met Eredivisie-top’

BRATISLAVA - Ricky van Haaren rondde vrijdagmiddag zijn transfer naar Slovan Bratislava af. De 26-jarige middenvelder heeft voor tweeënhalf jaar getekend bij de huidige nummer drie van Slowakije. De voormalig jeugdinternational komt over van AS Trencin, waar hij een aflopend contract had. Van Haaren, een exponent uit de jeugdopleiding van Feyenoord, geeft aan dat hij best had willen blijven, maar uit de aanbieding die hij van Trencin ontving weinig waardering sprak.

Door Yanick Vos

Lang gold Van Haaren als een van de grotere talenten uit de jeudopleiding van Feyenoord. Verder dan 686 minuten in de hoofdmacht kwam hij niet, waarna hij bij VVV-Venlo terechtkwam. Zijn carrière bracht hem tot dusver bij ADO Den Haag, het Roemeense Dinamo Boekarest, FC Dordrecht, Het Turkse Sanliurfa en opnieuw Dordrecht, waarna hij een stap hogerop wilde. Dat lukte niet, want toen hij in de winterstop van vorig seizoen besloot op zoek te gaan naar een nieuwe club, bleef het lang stil. Uiteindelijk vertrok hij afgelopen zomer naar Slowakije, waar hij een contract voor een half jaar tekende bij Trencin. “Ik tekende daar voor zes maanden, puur met de instelling om weer wedstrijden te gaan spelen. Ik wilde me daar in de kijker spelen”, aldus Van Haaren.

Waar het hem bij FC Dordrecht niet lukte om zich te presenteren als kandidaat voor een grotere club, slaagde hij bij Trencin daar wel in. Van Haaren was in de eerste seizoenshelft een belangrijke pion en kwam tot drie doelpunten. Een hoog aantal voor de speler die doorgaans weinig scoort. In november liep hij echter een kuitblessure op en had hij zijn laatste wedstrijd van 2017 gespeeld. Gelukkig voor hem had Slovan Bratislava al genoeg gezien en was overtuigd geraakt. “In november is de interesse tot stand gekomen”, vertelt Van Haren aan Voetbalzone. “Ik wilde in eerste instantie bij Trencin blijven. Ik heb daar ook voor een half jaar getekend met het idee om mezelf te bewijzen. Maar Slovan bleek mij graag te willen hebben.”

De interesse van Slovan Bratislava kwam voor Van Haaren niet compleet als een verrassing. “Bij Slovan is Martin Sevela de trainer. Hij was eerder dit seizoen tot aan zijn ontslag trainer van Trencin. Het is niet zo dat ik een enorm goede band of klik met hem heb en dat hij mij daarom heeft gehaald, maar hij weet wel wie ik ben en hoe ik speel”, vervolgt Van Haaren. “Hij wist van mijn situatie bij Trencin, waar ik een aflopend contract had. Dat zal ook hebben meegespeeld. Ik heb met hem al een gesprek gehad en weet wat mijn rol gaat worden. Dat zal niet veel anders zijn dan bij Trencin. Of ik gehaald ben voor de basis? Dat denk ik wel.”

Na het telefoontje van Sevela was Van Haaren overigens niet direct overtuigd. Hij had de intentie om bij Trencin te blijven en ging ook in gesprek met die club. “Ze deden me een nieuwe aanbieding. Ik kon voor een jaar tekenen, met een optie voor nog een seizoen. Maar uit het aanbod vond ik eerlijk gezegd heel weinig waardering spreken. Ik wilde graag blijven en had het idee dat ik mijn strepen wel had verdiend. De interesse van Slovan heb ik in eerste instantie ook afgehouden. Maar soms lopen dingen anders dan verwacht, dat is jammer”, aldus de middenvelder, die aangeeft dat er op de achtergrond meer clubs interesse hadden, maar er geen concrete aanbieding op tafel kwam. “De transferwindow is dan ook pas net open, maar de aanbieding van Slovan Bratislava was goed en ik wilde ook een stukje zekerheid inbouwen. Daarom wilde ik niet langer wachten.”

Met Slovan Bratislava heeft Van Haaren een stap naar de Slowaakse top te pakken. “Je hebt in deze competitie drie clubs van een goed niveau. Dat zijn MSK Zilina, Trencin en Slovan Bratislava. Met Spartak Trnava staat er nu toevallig een andere ploeg aan kop, maar normaal gesproken zijn die niet top. Dit zijn de drie betere teams van het land. In Nederland is het misschien te vergelijken met de subtop of middenmoot. Veel clubs uit Nederland zijn beter dan hier. Er wordt ook anders gevoetbald. De kleinere teams gooien het hier veel meer op fysiek, die vechten voor iedere meter. Door de betere ploegen wordt goed voetbal gespeeld. Het is niet te vergelijken met de top drie uit Nederland. Die zijn een paar stappen verder. Maar dat heeft ook met financiën te maken. Clubs uit Nederland kunnen veel betere salarissen betalen, zo gaat dat nou eenmaal.”

Van Haaren hoopt dat goede prestaties bij Slovan Bratislava kunnen leiden naar een stap hogerop. Een terugkeer naar Nederland of een mooie competitie in een ander land, is hem om het even. “Ik hoop het. Of het naar Nederland is, maakt me niet zoveel uit. Ik hoop dat dit een springplank kan zijn naar iets moois. Ik heb wel eerder de vraag gekregen wat een mooie competitie zou zijn om te spelen. Dan kom je toch uit bij bijvoorbeeld Spanje”, aldus Van Haaren, die beseft dat een dergelijke stap niet heel lang meer op zich moet laten wachten. “Ik ben ook de jongste niet meer.”

Voordat hij aan een nieuwe stap kan denken, hoopt Van Haaren op mooie tijden in Bratislava, waar hij in een team komt met Mitchell Schet en Joeri de Kamps. “Mitchell ken ik nog vanuit mijn tijd bij Feyenoord en ADO. Met Joeri heb ik in het verleden ook bij een jeugdteam van het Nederlands elftal gespeeld”, vertelt Van Haaren, die eerder deze week verrast werd toen hij na een vliegreis aankwam in Slowakije. Slovan had zijn komst namelijk al wereldkundig gemaakt, terwijl het nog niet rond was. “Ze hadden een nieuwe linksback gecontracteerd (Arto Suchocki, red.) en hebben bij zijn presentatie op de clubwebsite mijn hoofd gefotoshopt op het lichaam van iemand anders. Het was dus nog niet helemaal officieel, maar de technisch directeur had eerder mijn naam al laten doorschemeren in de media. Toen ik aankwam zag ik het nieuws.”

Vrijdag rondde Van Haaren zijn transfer af. “Maandag starten we aan de voorbereiding”, klinkt het. “Vrijdag gaan we op trainingskamp naar Turkije. We gaan 25 dagen, dat is wat langer dan in Nederland gebruikelijk is. Maar de competitie start hier pas weer op 17 februari. Dit weekend blijf ik nog hier. En ik moet nog naar Trencin om daar wat spullen op te halen. Zo snel had ik niet rekening gehouden met een transfer, dus ik moet nog een paar keer heen en weer.”