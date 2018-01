‘Nieuwe Mourinho’: ‘Gebrek aan steun van Chelsea was verbazingwekkend’

André Villas-Boas gold bij Chelsea als 'de nieuwe José Mourinho', maar de periode van de oefenmeester op Stamford Bridge was geen succes te noemen. Chelsea betaalde in 2010 een flinke som geld om de trainer over te nemen van FC Porto, maar de Portugees erkent dat hij bij de Engelse topclub geen potten kon breken.

"Mijn periode bij Chelsea was de grootste leerervaring in mijn tijd als coach", zegt Villas-Boas in gesprek met The Times. "Iedere dag, iedere oefensessie was er weer iets gebeurd. Het gebrek aan steun (van de club, red.) was verbazingwekkend groot, maar dat is een gegeven. Dat jaar bracht ik Raúl Meireles en Oriol Romeu, nadat al enkele namen niet kwamen."

"Ik had veel suggesties gegeven aan de clubleiding toen ik met hun kennismaakte, maar heel veel kwamen gewoon niet. Het jaar na mij spendeerden ze 100 miljoen pond en het jaar daarop 110 miljoen pond. Dat toont aan dat ze mij anders benaderden destijds. Maar hoe dan ook: ze blijken succesvol te zijn in hun specifieke manier van handelen, dus wat kan ik zeggen? Het werkt dus, denk ik."

De teksten van Villas-Boas komen op het moment dat de huidige manager Antonio Conte naar verluidt in onmin leeft met de clubleiding. "Of ik te hoog inzet met mijn eisen? Nee, dat vind ik niet. Ik krijg zelden de voetballers waar ik om vraag. Ik zit altijd bij clubs waar zuinigheid hoogtij viert. Ik probeer gewoon mijn werk te doen", aldus de Italiaan afgelopen woensdag.