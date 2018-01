Chelsea biedt 15 miljoen per jaar voor vertrek bij Bayern

Er zijn weliswaar nog geen vorderingen gemaakt in de gesprekken, maar Jack Wilshere wil alleen maar voor Arsenal spelen. De middenvelder ziet sowieso geen reden om deze maand in te gaan op buitenlandse interesse. (The Sun)

Paris Saint-Germain mengt zich in de race om Ryan Sessegnon. De Parijse club houdt de verrichtingen van de zeventienjarige linksback van Fulham al maanden in de gaten en zou 35 miljoen euro willen neertellen. (Daily Mirror)