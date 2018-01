Ex-Ajacied koos bewust voor Oostblok: ‘Eredivisie nooit een optie geweest’

Gino van Kessel speelde in het verre verleden samen met onder anderen Christian Eriksen, Joël Veltman en Davy Klaassen bij Ajax, maar de aanvaller brak nooit door bij de Amsterdammers. Daarna beleefde Van Kessel, tegenwoordig uitkomend bij Oxford United, vele avonturen bij onder meer AS Trencin en Slavia Praag en Lechia Gdansk, legt hij uit in gesprek met VICE Sports.

Vóór zijn periode in het buitenland werd Van Kessel nog even verhuurd aan Almere City. "Dat werd geen succes. Een totale mislukking eigenlijk. Ik speelde slecht, scoorde maar één keer en gaf geen assists. Ik heb echt geen idee waar dat aan lag. Het ging ’m gewoon niet worden, dat had ik snel door." Na een periode bij AS Trencin koos Van Kessel ervoor om te gaan voetballen bij Arles-Avignon.

"Na dat seizoen ben ik naar Frankrijk gegaan. Ik had geen perspectief bij Ajax. Ik was al wat ouder, zat voor het derde jaar bij het beloftenteam en dan gaan de jongere spelers toch voor. Arles-Avignon betaalde goed. Ik huurde er een villa in een rustig dorp met een zwembad erbij, vijf slaapkamers en een oprit met plek voor tien auto’s", vervolgt de aanvaller.

Ook heeft Van Kessel jarenlang gevoetbald in het oosten van Europa en daar had zijn vriendin in het begin veel moeite mee. "Maar ja, daar verdien ik nou eenmaal mijn geld. Het zijn misschien niet de mooiste landen, maar zo kan ik wel voor mijn familie zorgen. De Eredivisie is ook nooit een optie geweest. In het Oostblok is het immers stukken beter verdienen. Het salaris is te vergelijken met wat een grote jongen bij een grote Nederlandse club krijgt."