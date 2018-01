Man United en PSG zien Inter wegvallen: ‘Dat kunnen wij niet betalen’

Naar verluidt is Internazionale zeer geïnteresseerd om onder meer Henrikh Mkhitaryan van Manchester United en Javier Pastore van Paris Saint-Germain te strikken, maar Luciano Spalletti laat aan verschillende Italiaanse media weten dat de club de twee spelers niet gaat halen. Inter heeft namelijk niet genoeg financiële middelen om de transfers te realiseren.

"Ik denk dat mensen negeren dat die spelers buiten ons bereik zijn, jullie weten allemaal wat de problemen zijn", aldus de oefenmeester op een persconferentie. "Ik zei het ook al aan het begin van het seizoen: als we willen verbeteren, moeten we spelers halen die beter zijn dan degenen die we al hebben. Wie willen jullie dat wij gaan halen, wie is er beter dan die we al hebben?"

"Vertel het me maar. Kom maar, noem maar wat namen. Anders blijven we maar in cirkels praten", vervolgt Spalletti, waarna een journalist met de naam van Mkhitaryan op de proppen komt. "Mkhitaryan… Ook Pastore? Je hebt dertig of veertig miljoen euro nodig om ze te kopen. Dat hebben wij niet. Het is mij verteld dat wij geen veertig miljoen euro kunnen spenderen, dus daar hoeven we niet over te praten."

"Ik wil gewoon niet rond de pot draaien. Misschien kan je dan spelers ruilen of tijdelijk huren, maar dan moet het ook zo zijn dat bijvoorbeeld Manchester United een speler van ons wil hebben. Maar beide partijen moeten dan in ieder geval dezelfde intentie hebben. Iedereen moet zich houden aan de Financial Fair Play, wij ook", besluit de Italiaan.