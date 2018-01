Spelers gedwongen om bij failliet Achilles '29 te blijven: 'Zijn belazerd'

De voetballers van het failliet verklaarde Achilles '29 balen. Hoewel ze al twee maanden geen salaris hebben ontvangen van de Jupiler League-degradant, mogen ze van de curator geen andere club zoeken. “Veel spelers zijn in dienst bij Achilles”, begint Louis Everard, directeur van spelersvakbond VVCS, zijn relaas tegenover Voetbal International.

"Ze worden al enige tijd niet betaald. Mogelijk denkt de curator dat er nog transfervergoedingen zijn te verdienen. Ik sluit een steekspel niet uit." Everard is niet blij met de attitude van Achilles én de curator. "Het is heel moeilijk uit te leggen aan deze spelers. Ze zijn voorgelogen. Achilles heeft alle afspraken gebroken. Maar toch worden ze dan gehouden aan hun contract."

Everard wijst naar de familie Derks, die jarenlang de baas was bij de club. "Als je het hebt over wanbeleid, dan zie je daar het schoolvoorbeeld. De voetballers van Achilles zijn belazerd. De curator zou eens moeten kijken wat daar allemaal is gepasseerd. Spelers zijn aan het lijntje gehouden. Er werd zelfs geschermd met een Braziliaanse lening."

De club verkeerde al sinds april in financieel zwaar weer. Sindsdien had men moeite om de salarissen uit te betalen en voor de maanden november en december hebben de spelers dus nog altijd geen geld ontvangen. Het UWV neemt door het faillissement de salarisachterstand over. Uit de laatst beschikbare cijfers bleek dat de bv een schuld van 3,6 miljoen euro had, maar het is onduidelijk hoe diep de club op dit moment in de rode cijfers staat.