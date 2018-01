Van Haaren naar Slowaakse topclub: ‘Ze hebben mijn hoofd gephotoshopt'

Ricky van Haaren vervolgt zijn carrière bij de Slowaakse topclub Slovan Bratislava. De middenvelder komt over van AS Trencin, waar hij een aflopend contract had. Hoewel zijn nieuwe werkgever de transfer donderdag via de officiële kanale al wereldkundig maakte, moet de deal nog wel worden afgerond. Vrijdag ondergaat Van Haaren een medische keuring, waarna hij een contract voor tweeënhalf jaar tekent bij zijn nieuwe club.

Door Yanick Vos

Van Haaren speelde in de jeugdopleiding van Feyenoord en versleet diverse clubs uit binnen- en buitenland, alvorens hij afgelopen zomer zijn handtekening zette onder een contract van zes maanden bij Trencin. Door een kuitblessure ontbrak hij de laatste weken voor de winterstop, maar de techische staf van Slovan Bratislava had genoeg gezien en trekt hem transfervrij aan. Dat de deal donderdag al bekend werd gemaakt, kwam ook voor Van Haaren als een verrassing.

“Ik zat in het vliegtuig en toen ik hier in Slowakije aankwam, zag ik dat ze het bekend hadden gemaakt”, laat de 26-jarige middenvelder weten in gesprek met Voetbalzone. “Op de website hebben ze mijn hoofd gephotoshopt op het lichaam van iemand anders, haha. Het is wel apart, maar ach, zo gaat dat. Ik vind het geen probleem, want ik verwacht wel dat het gewoon allemaal goedkomt.”

“Ik moet zo naar de medische keuring en als alles goed gaat dan teken ik daarna voor tweeënhalf jaar”, vervolgt de voormalig jeugdspeler van Feyenoord. Het scheurtje in de kuit van Van Haaren zal volgens hem geen problemen opleveren tijdens de keuring. “Ze voeren gewoon wat testen uit zoals dat gebruikelijk is bij een keuring. En ze doen een MRI-scan, om te kijken of het letsel weg is.”