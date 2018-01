‘PSG is ondanks koppositie ontevreden en kijkt rond bij United en Chelsea’

Unai Emery heeft met Paris Saint-Germain in de eerste seizoenshelft al een voorsprong van negen punten op weten te bouwen op regerend landskampioen AS Monaco, maar les Parisiens zouden ondanks die overtuigende marge niet tevreden zijn over de prestaties van de trainer. Met Real Madrid treffen de Fransen een zware tegenstander in de achtste finales van de Champions League en uitschakeling zou de Spanjaard weleens fataal kunnen worden.

ESPN meldt namelijk dat de clubleiding van PSG zich al oriënteert op een opvolger voor de 46-jarige oefenmeester. Hoewel de lijst met potentiële opvolgers lang is, heeft zich volgens de sportzender wel een duidelijke top drie onderscheiden. José Mourinho, Antonio Conte en André Villas-Boas zouden de belangrijkste kandidaten zijn om naar het Parc des Princes te komen.

Mourinho en Conte staan allebei nog tot 2019 onder contract bij respectievelijk Manchester United en Chelsea, waardoor er wel een afkoopsom op tafel zal moeten komen. Villas-Boas heeft daarentegen de handen vrij, aangezien hij in november vertrok bij Shanghai SIPG. De Portugees zou daardoor de goedkoopste optie zijn.

Als Emery inderdaad binnenkort het veld moet ruimen heeft hij ruim 1,5 jaar de touwtjes in handen gehad bij Paris Saint-Germain. De Bask kwam in juni 2016 over van Sevilla, waar hij driemaal de Europa League wist te winnen. Met PSG won de trainer, die eerder bij onder meer Spartak Moskou en Valencia werkte, een Coupe de France, Coupe de la Ligue en tweemaal de Franse Super Cup.