Ajax en Hoffenheim officieel akkoord over overgang Schreuder

Ajax en TSG Hoffenheim hebben overeenstemming bereikt over de overgang van Alfred Schreuder, zo meldt de Amsterdamse club vrijdag via de officiële kanalen. Schreuder en Ajax zijn in hoofdlijnen akkoord, zo klinkt het. Binnenkort tekent de oefenmeester een contract van 2,5 jaar. Schreuder geldt als de nieuwe rechterhand van trainer Erik ten Hag.

De Telegraaf meldde donderdag al dat een akkoord tussen beide clubs was gerealiseerd. De Duitse club wilde eerst een adequate oplossing, een vervanger, vinden om hoofdtrainer Julian Nagelsmann tevreden te stellen. Zowel een vervanger van Schreuder als een overeenkomst met Ajax over een afkoopsom was volgens het dagblad 'een kwestie van tijd'.

"Ik verlaat Hoffenheim met pijn in het hart", aldus Schreuder, die binnenkwam als assistent van Huub Stevens, op de site van de Duitse club. "Ik ben TSG heel dankbaar voor de intense en mooie ervaring die ik hier gehad heb in een van de sterkste competities ter wereld." De samenwerking met Nagelsmann was volgens hem 'buitengewoon'. "Toch kon ik de roep van deze legendarische club uit Nederland niet weigeren."

Ajax was er veel aan gelegen om Schreuder als assistent van Ten Hag naar Amsterdam te halen. Volgens De Telegraaf heeft de club ongeveer twee ton moeten betalen om het nog anderhalf jaar doorlopende contract van Schreuder af te kopen. Schreuder en Ten Hag kennen elkaar uit hun gezamenlijke periode bij FC Twente.

In het seizoen 2007/08 was Schreuder als speler actief in Enschede en fungeerde Ten Hag als assistent van Fred Rutten. Ten Hag tekende op 28 december een contract voor tweeënhalf seizoen bij Ajax, nadat eerder Marcel Keizer op non-actief werd gesteld. Schreuder was sinds 2015 werkzaam als assistent bij de club uit de Bundesliga. Eerder werkte hij in dezelfde functie bij Vitesse en FC Twente. Bij de Tukkers was hij ook een periode hoofdtrainer.