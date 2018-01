PSV zonder aanvaller op trainingskamp: ‘We moeten hem deze kans gunnen’

PSV vertrekt vrijdag naar de Verenigde Staten voor een trainingskamp en dat doet de selectie van Phillip Cocu zonder Albert Gudmundsson. De jonge aanvaller krijgt van de huidige koploper van de Eredivisie de kans om zich te bewijzen bij de nationale ploeg van IJsland bij een trainingskamp in Indonesië.

"Het is weliswaar geen officiële FIFA-datum, maar ik vind dat we Albert deze kans moeten gunnen", legt Cocu op de clubsite uit. "Voor een voetballer is het WK het hoogst haalbare. Je wilt het liefst iedere kans grijpen om je in de kijker te spelen bij een bondscoach. Voor Albert is dit een mooie gelegenheid om zich bij de A-ploeg van IJsland te presenteren."

"Het zou fantastisch zijn als hij zich in de selectie speelt", besluit de oefenmeester van de Eindhovenaren. Om dezelfde reden als Gudmundsson is Nikolai Laursen niet meegegaan met Jong PSV. De aanvaller is inmiddels met de A-selectie van Denemarken op reis. Op 21 januari hervat PSV de competitie met een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo.