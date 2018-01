Update: ‘Mogelijk vrijdag nog witte rook over miljoenentransfer Chelsea’

Chelsea hoopt zich in januari te versterken met Ross Barkley. De Engelse topclub wordt al sinds afgelopen zomer in verband gebracht met de middenvelder van Everton, die na dit seizoen transfervrij kan vertrekken bij the Toffees. Volgens Goal willen the Blues de 24-jarige Engelsman deze winter naar Stamford Bridge.

Naar verluidt denkt Chelsea aan een bedrag van ongeveer zeventien miljoen euro. Ook onder meer Tottenham Hotspur aast op de 22-voudig international, maar volgens Goal heeft Chelsea de beste papieren om hem over te nemen. Manager Antonio Conte heeft onlangs aangegeven dat hij hoopt dat zijn club deze winter versterkingen haalt en jammerde dat hij zelden de spelers krijgt die hij verlangt.

Italiaanse journalisten vroegen Conte afgelopen woensdag naar de plannen van Chelsea op de winterse transfermarkt. "Of ik te hoog inzet met mijn eisen? Nee, dat vind ik niet. Ik krijg zelden de voetballers waar ik om vraag. Ik zit altijd bij clubs waar zuinigheid hoogtij viert. Ik probeer gewoon mijn werk te doen. Als iemand erbijkomt, prima. Als dat niet het geval is, dan is dat ook prima. Ik moet hoe dan ook mijn werk doen."

"Natuurlijk probeert de club in de transfermarkt zo goed mogelijk te handelen en zodoende de selectie te vergroten en te versterken", aldus de Italiaanse oefenmeester. "Ik ben de coach en ik moet met mijn spelers op het veld werken. De transfermarkt is iets waar de club zich bezig moet houden en zij moeten beslissen of ze mijn spelersselectie willen verbeteren."

Update 5 januari 14.30 uur – 'Mogelijk vrijdag nog witte rook over miljoenentransfer Chelsea'

Ross Barkley zet zijn loopbaan vrijwel zeker voort bij Chelsea. Sky Sports meldt dat de middenvelder van Everton vrijdag een medische keuring heeft ondergaan en dat de transfer mogelijk vandaag nog afgerond wordt door beide clubs. Barkley en zijn zaakwaarnemer zouden momenteel op Stamford Bridge zijn teneinde de laatste plooien glad te strijken met Chelsea, dat naar verluidt zeventien miljoen euro zal neertellen voor de komst van de Engelsman. Manager Antonio Conte weigerde de komst van Barkley vrijdag op een persconferentie te bevestigen, maar had wel mooie woorden over voor de 24-jarige middenvelder: "Hij is erg jong en er is genoeg ruimte voor verbetering. Hij is sterk en beschikt over een goede techniek."