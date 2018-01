‘Barcelona moet vrezen door opvallende clausule in contract Messi’

Lionel Messi tekende afgelopen november een nieuw contract bij Barcelona, waardoor het speculeren over de toekomst van de sterspeler op een laag pitje kwam te staan. Mogelijk vertrekt de Argentijn in een later stadium echter alsnog bij de Catalaanse grootmacht, want El Mundo weet te melden dat Messi een opvallende clausule bij zijn nieuwe verbintenis heeft bedongen.

Volgens de Spaanse krant kan Messi transfervrij vertrekken bij Barcelona als Catalonië zich definitief afscheidt van Spanje. Al maandenlang is het onrustig in de regio en als Catalonië Spanje daadwerkelijk de rug toekeert, dan zijn Catalaanse clubs mogelijk niet meer welkom in LaLiga. De clausule in het contract van Messi stelt dat de aanvaller alleen in het Camp Nou blijft, wanneer de club deel uitmaakt van het Spaanse, Engelse, Franse of Duitse competitiesysteem.

Wanneer de voorstanders van Catalaanse onafhankelijkheid succes boeken, bevindt Barcelona zich dus in een lastige parket. De club heeft meerdere keren aangegeven dat het optreden van de Spaanse politie bij het onafhankelijkheidsreferendum vorig jaar niet door de beugel kon. In oktober zei Javier Tebas, voorzitter van de Spaanse competitieorganisator, dat er geen plek meer is voor Barcelona in LaLiga als Catalonië onafhankelijk wordt.

"De regels van de bond zijn ontzettend duidelijk en daar gaan we niks aan veranderen. Als de opstand in Catalonië zegeviert, gaan we werken met een competitie zonder Barcelona, maar ook zonder Espanyol en Girona", aldus Tebas tegenover beIN Sport. Later zwakte Tebas zijn woorden echter enigszins af. Messi heeft bij de onderhandelingen met Barcelona een afkoopsom van zevenhonderd miljoen euro bedongen, maar wellicht vertrekt de Argentijn dus transfervrij als hij daar te zijner tijd behoefte aan heeft.