Xavi hoopt op komst ‘topspeler’: ‘Een van de beste het afgelopen decennium’

Xavi Hernández speelde sinds zijn vertrek bij Barcelona in het shirt van Al-Sadd en het leven bij de club uit Qatar bevalt de Spanjaard uitstekend. In gesprek met BILD zegt de middenvelder dat hij hoopt dat Franck Ribéry, die al jarenlang acteert in het shirt van Bayern München, in de toekomst ook gaat voetballen in het land in het Midden-Oosten.

"Het zou geweldig zijn voor iedereen hier. Ook voor Ribéry. De kwaliteit van het leven hier is fantastisch, het is een geweldig land, goed voor het gezinsleven ook. Onze dochter Asia, bijvoorbeeld, werd geboren in Doha. Het leven is comfortabel, iedereen is gelukkig. Natuurlijk is het niveau en het spelletje anders dan in Europa. Maar het zou leuk zijn als Ribéry hierheen verhuist."

Als Xavi de vraag wordt gesteld welke club hij de Fransman zou aanraden, antwoordt hij: "Natuurlijk mijn club Al-Sadd! Ik zou graag met hem willen spelen. Het zou leuk zijn als hij bij ons zou komen. Hij is een van de beste spelers van het afgelopen decennium in Europa. En hij is zeker een van de beste spelers in de geschiedenis van Frankrijk. Een topspeler!"

Xavi, die heeft aangekondigd waarschijnlijk te stoppen met zijn profcarrière, gelooft dat Ribéry ook nog twee jaar kan schitteren bij Bayern. "Maar als hij zou besluiten naar Qatar te verhuizen, zou iedereen hier gelukkig zijn. Misschien na het WK." Ribéry loopt net als onder meer Arjen Robben komende zomer uit zijn contract bij der Rekordmeister.