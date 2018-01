Vrijdag, 5 Januari 2018

Duitsers willen 13 miljoen betalen voor 16-jarige aanvaller

Juventus heeft Toni Kroos steeds meer in het vizier. Mogelijk wordt Paulo Dybala betrokken in een deal met Real Madrid, maar ook Manchester United en Paris Saint-Germain azen op de Duitser. (Diverse Italiaanse media)

AS Monaco gaat in januari geen belangrijke spelers verkopen, zo zegt trainer Leonardo Jardim. Fabinho en Thomas Lemar genieten interesse van verschillende Europese topclubs, maar moeten dus nog even geduld hebben. (Diverse Franse media)

RB Leipzig is bereid om liefst dertien miljoen euro neer te tellen voor Umaro Embalo. De pas zestienjarige aanvaller van Benfica is een groot talent en geniet vooral concrete interesse van Manchester United. (BILD)

Borussia Dortmund wil zich versterken met Keith Asare. De jongeling van Nottingham Forest geldt als groot talent en ook AS Monaco hoopt het talent in te lijven. (The Sun)

Las Palmas is bereid om Jonathan Viera te laten gaan in januari, indien er een bod van twintig miljoen euro binnenkomt. Diverse clubs uit de Premier League, waaronder Burnley en Newcastle United, zijn geïnteresseerd in de middenvelder. (The Independent)