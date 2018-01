Barcelona betaalt mogelijk miljoenen meer: ‘Ze kwamen met een ander bod’

Barcelona aast deze winter op een defensieve versterking en de Catalaanse topclub heeft daarvoor onder anderen Yerry Mina op het oog. Alexandere Mattos, technisch directeur van Palmeiras, laat aan onder meer UOL weten dat Barcelona de 23-jarige verdediger niet na het komende WK, maar in januari al naar Spanje wil halen.

"Het klopt dat Barcelona aanklopte voor Mina met een ander bod, maar het klopt ook dat Palmeiras wil dat hij hier blijft", zegt de sportief directeur. "We gaan op hem wachten als hij weer arriveert in Sao Paulo en dan gaan we praten. Als Palmeiras tevreden is met welke situatie dan ook, gaan we het doen. Anders blijft hij gewoon met ons."

Barcelona heeft met de onderhandelingen met de Braziliaanse club reeds een optie tot koop afgedongen en kan de jongeling zodoende na het WK voor naar verluidt negen miljoen euro oppikken. De Catalaanse grootmacht wil dat Mina echter al deze winter naar Europa vertrekt. Palmeiras eist daarom naar verluidt circa twaalf miljoen euro voor de negenvoudig Colombiaans international.

"Ik heb de directie van Palmeiras gesproken en sta ook altijd nog in contact met Barcelona. We hebben voor nu besloten om te wachten. Yerri is op vakantie en hoort het vanzelf wel als er nieuws is. Het enige wat we nu moeten doen, is wachten op een akkoord tussen Barcelona en Palmeiras", reageerde oom annex zaakwaarnemer Jair Mina in december tegenover RAC1.