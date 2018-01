‘Van Persie moet de nieuwe baas in de kleedkamer van Feyenoord worden’

Robin van Persie moet de nieuwe baas in de kleedkamer van Feyenoord worden, zo schrijft het Algemeen Dagblad vrijdag. Volgens het dagblad ziet Giovanni van Bronckhorst in de aanvaller degene die de rol van Dirk Kuyt in de kleedkamer moet overnemen. De oefenmeester had ten tijde van de aanwezigheid van Kuyt nauwelijks meer omkijken naar wat er in de kleedkamer gebeurde.

Van Persie en Fenerbahçe praten momenteel over de ontbinding van het nog een half jaar doorlopende contract, al verzekeren enkele media in Turkije dat beide partijen elkaar inmiddels hebben gevonden en dat de Nederlander zijn resterende salaris van 2,5 miljoen euro meekrijgt. De vraag is natuurlijk of het de moeite waard is om een fors salaris uit te keren aan een 34-jarige voetballer als Van Persie met amper wedstrijdritme in de benen.

"Een fitte Van Persie is zonder enige twijfel een enorme meerwaarde voor Feyenoord", verzekert Cor Pot, de voormalig assistent-trainer van Fenerbahçe. "Bovendien maakt hij doelpunten, die kan Feyenoord wel gebruiken." Pot ziet in de kleedkamer wel een rol voor Van Persie weggelegd. "Robin is een echte professional. Als hij fit is, bemoeit hij zich ook nadrukkelijk met andere spelers."

Van Persie werd afgelopen zomer nog aan zijn contract gehouden bij Fenerbahçe, ondanks de interesse van Feyenoord. De relatie tussen club en speler bekoelde vervolgens eind augustus alsnog, toen de spits werd opgeroepen voor de interland tegen Frankrijk. Volgens Fenerbahçe had Van Persie een schouderblessure en me wilde niet dat de voetballer zich zou melden bij Oranje. Na het oplopen van een knieblessure in Parijs raakte de spits uit de gratie bij coach Aykut Kocaman en de clubleiding.