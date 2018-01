‘PSV gaat bij bod van boven zeven miljoen euro op zijn minst om de tafel’

Luuk de Jong staat in de belangstelling van Club América, maar de Mexicanen hebben nog niet doorgepakt. Technisch manager Marcel Brands verzekerde donderdag dat het meer een issue voor de media is, daar hij er zelf heel weinig van hoort. Brands claimt dat een zaakwaarnemer heeft aangegeven dat América geinteresseerd is en dat hij één telefoontje van 'het Real Madrid van Mexico' heeft gehad.

"Ik heb aangegeven dat wij eigenlijk niet voornemend zijn om Luuk in de winterstop te verkopen. Afgelopen zomer wilden we het of wellicht de komende zomer, maar niet gedurende deze winter. Verder is er geen contact of wat dan ook geweest", verzekerde Brands aan FOX Sports. Hij weet niet of América bezig is om De Jong te paaien. "Wat ik van Luuk weet is dat hij ook één keer contact heeft gehad en that's it. Verder is het eigenlijk niet zo concreet als hoe het op dit moment in de media lijkt."

Volgens de vrijdageditie van De Telegraaf kan de starre houding van PSV bij 'exorbitante bedragen' ook deze maand nog veranderen. Ofschoon de club een jaar geleden nog 'nee' zei tegen een bod van vijftien miljoen euro van Zenit Sint-Petersburg op Davy Pröpper, ligt de situatie rondom De Jong dankzij de komst van Maximiliano Romero anders.

Als America de interesse in De Jong wél doorzet, zal PSV bij een serieus bedrag boven de zeven miljoen euro volgens het dagblad zeker overwegen om op z’n minst om de tafel te gaan met de Mexicaanse topclub. De Eindhovenaren willen in principe niet midden in de competitie afscheid nemen van een type targetman als De Jong, maar de directie hoopt voor 1 juli het liefst nog een klapper te maken op de transfermarkt om de winst/verliesrekening in balans te krijgen. Een transfer ná het seizoen is ook een optie.