‘Sneijder maakt weloverwogen keuze en bereikt akkoord met Al-Gharafa’

Wesley Sneijder heeft een mondeling akkoord met Al-Gharafa Sports Club, zo meldt De Telegraaf vrijdag. De 33-jarige middenvelder ruilt OGC Nice een dezer dagen in voor de de huidige nummer zeven van de Qatar Stars League. De Oranje-international zal zijn handtekening onder een contract tot volgend jaar zomer zetten.

De transfer moet zondag worden afgerond, maar Sneijder vertrekt eerder dit weekeinde vanuit Nice naar het Midden-Oosten. Alleen een medische keuring kan nog een streep door de overgang zetten. Al-Gharafa ziet een belangrijke rol voor Sneijder weggelegd en vormt min of meer een garantie op speeltijd. Het Midden-Oosten genoot sowieso de voorkeur van de Nederlander, die de Verenigde Staten niet als een optie zag.

De keuze van Sneijder voor Qatar is volgens het dagblad weloverwogen. In 2022 wordt in het land het WK gehouden, waardoor er na zijn actieve carrière mogelijk ook een rol voor hem in het verschiet ligt. Al-Gharafa biedt Sneijder niet alleen speeltijd, maar is ook in staat om aan de salariseisen van de spelmaker te voldoen.

Het avontuur in Frankrijk liep voor beide partijen uit op een teleurstelling, omdat trainer Lucien Favre kort na de komst van de aanvallende middenvelder voor een nieuw systeem koos. De ex-speler van Ajax, Real Madrid, Internazionale en Galatasaray viel zodoende buiten de boot, ook al was voorafgaand aan zijn komst iets anders voorgespiegeld.