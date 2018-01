Doelpuntenmachine Salah verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar

Mohamed Salah is donderdagavond verkozen tot Afrikaans voetballer van het jaar. De winnaar werd bekend gemaakt tijdens het jaarlijkse gala van de Afrikaanse voetbalbond (CAF) in het Ghanese Accra. De Egyptische vleugelaanvaller van Liverpool troefde Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon, Borussia Dortmund) en Sadio Mané (Senegal, Liverpool) af in de strijd om de prijs.

Trainers en technisch directeuren van de Afrikaanse voetballanden beslisten samen met tien journalisten wie Afrikaans voetballer van het jaar werd. Uiteindelijk kwam Salah dus als winnaar uit de bus en dat is geen hele grote verrassing. De aanvaller maakte afgelopen zomer de overstap naar Liverpool en vond daar moeiteloos zijn draai, getuige de 23 doelpunten die hij in zijn eerste 29 wedstrijden wist te maken. Verder loodste hij Egypte naar het WK, dat komende zomer in Rusland gespeeld wordt.

Pas één keer eerder werd een Egyptenaar Afrikaans voetballer van het jaar: Mahmoud Al Khati in 1983. Salah is de opvolger van Riyad Mahrez, die vorig seizoen de prijs in ontvangst mocht nemen. In een eerder stadium was ook Karim El Ahmadi in de race om Afrikaans voetballer van het jaar te worden, maar de aanvoerder van Feyenoord behoorde uiteindelijk niet tot de laatste drie genomineerden. El Ahmadi kreeg uiteindelijk wel een plaats in het Afrikaans elftal van het jaar.

Het was een goede avond voor de Egyptische ploeg, want ook de bondscoach Héctor Cúper viel op het gala in de prijzen en werd verkozen tot beste trainer. Daarnaast werd de Egyptische ploeg verkozen tot nationaal team van het jaar. Verder ontving George Weah, recent verkozen tot president van Liberia, een ereprijs, terwijl het Marokkaanse Wydad Casablanca gekozen werd tot club van het jaar.