Commotie na ‘niet rechtmatige’ speeltijd van Enes Ünal bij Villarreal

Enes Ünal was donderdag onbedoeld een van de hoofdrolspelers van het bekerduel tussen Leganés en Villarreal (1-0). De aanvaller startte voor het team van Javi Calleja en werd na 61 minuten naar de kant gehaald, ten faveure van Carlos Bacca. Naderhand sijpelde door dat de Turk wellicht helemaal niet speelgerechtigd was voor Villarreal.

Enes Ünal werd de afgelopen maanden verhuurd aan Levante, dat de aanvaller in de vorige bekeronde opnam in de wedstrijdselectie voor het duel met Girona. Hoewel de ex-speler van NAC Breda en FC Twente geen enkele minuut speelde, staat de Spaanse voetbalbond (RFEF) niet toe dat een speler voor twee verschillende clubs in het toernooi 'uitkomt'. Tussen deel uitmaken van een wedstrijdselectie en daadwerkelijk in actie komen, zit echter een wereld van verschil.

Calleja ontkende na afloop dat Enes Ünal niet had mogen spelen en dat Villarreal mogelijk uit het toernooi zou worden gezet. "Er is geen enkel probleem. Alles is in orde. We hadden toestemming van de bond en we hebben geen enkele regel overtreden. In het verleden zijn clubs de fout ingegaan, maar dat gaat niet voor ons op", zo verzekerde de oefenmeester.

Leganés, dat dankzij een doelpunt van Nordin Amrabat won, liet weten niet in beroep te gaan, ook al kan een hoger beroep over het algemeen in een zege met twee doelpunten verschil resulteren. "Villarreal zegt dat hij mocht spelen en hij heeft gespeeld. Dat is het. Ik weet zeker dat de club het goed heeft nagekeken", reageerde Leganés-coach Asier Garitano.