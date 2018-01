Real Madrid boekt geflatteerde overwinning in Los Pajaritos

Real Madrid staat met een been in de kwartfinales van de Copa del Rey. Het team van trainer Zinédine Zidane was donderdagavond met 0-3 te sterk voor Numancia, dat tot enkele minuten voor tijd op weg leek naar een interessante return in het Santiago Bernabéu. In de slotminuten sloeg het bezoek echter nog tweemaal toe en zodoende is het weerzien van over een week een formaliteit.

In de eerste vijftien minuten vonden de gevaarlijkste momenten voor het doel van Kiko Casilla plaats, maar de doelman slaagde erin om zijn doel schoon te houden. De eerste kans van Real Madrid was voor rekening van Lucas Vázquez, die echter in het zijnet mikte. Numancia vroeg na een half uur spelen om een strafschop, na een overtreding van Theo Hernández op Dani Nieto, maar daar wilde de arbiter niet aan.

De bijna negenduizend toeschouwers in Los Pajaritos ontplotften toen de arbiter drie minuten later wel naar de stip wees na een overtreding van Carlos Gutiérrez op Lucas Vázquez. Bale nam verantwoordelijkheid op zich en stuurde Munir Mohand Mohamedi naar de verkeerde hoek: 0-1. In de tweede helft ging het er grimmiger aan toe en maakte Real Madrid een minder gemotiveerde indruk. Voor Pape Diamanka zat het duel er na een uur spelen op, na het ontvangen van zijn tweede gele kaart.

De ondertalsituatie leidde er niet toe dat Real Madrid beter ging spelen. Zidane zag lijdzaam toe hoe zijn team slordig speelde en niet de indruk maakte de wedstrijd al in het heenduel te willen beslissen. In de laatste drie minuten moest Numancia er toch aan geloven. Na een overtreding van Unai Medina op Lucas Vázquez benutte Isco een elfmetertrap en daarna kopte Borja Mayoral de 0-3 op het scorebord.