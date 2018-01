Tottenham en West Ham United remiseren dankzij wonderschone treffers

Tottenham Hotspur is in eigen huis niet verder gekomen dan een gelijkspel tegen West Ham United. Dankzij twee wonderschone treffers eindigde het treffen op Wembley in 1-1. Met het punt dat het overhoudt aan het duel blijft Tottenham Hotspur op de vijfde plaats in de Premier League, met drie punten achterstand op Liverpool.

Tottenham Hotspur won eerder dit seizoen met 2-3 van West Ham United en wist in seizoen 2012/13 voor het laatste beide wedstrijden tegen the Hammers om te zetten in een overwinning. The Spurs kennen bovendien geen al te goede vorm in Londense derby’s, want drie van de laatste vijf gingen verloren. Toch is Tottenham Hotspur ijzersterk in eigen huis, want van de laatste 29 thuiswedstrijden in de Premier League verloor het er slechts één. West Ham United won eerder dit seizoen in de EFL Cup met 2-3 op Wembley.

Het was vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk met welke intenties West Ham United naar Wembley was gekomen. The Hammers wilden vooral niet teveel weggeven en slaagden daar in de eerste helft behoorlijk in. Als de defensie toch pogingen op doel toestond, was sluitpost Adrián een sta-in-de-weg. Harry Kane, Heung-min Son en Christian Eriksen waren in de eerste helft weliswaar gevaarlijk, maar wisten niet tot scoren te komen.

Winston Reid leek Tottenham Hotspur met een eigen treffer op voorsprong te brengen, maar dat eigen doelpunt werd geannuleerd. Na rust was Son opnieuw gevaarlijk, maar de bal leek er niet in te willen voor de thuisploeg. Aan de andere kant was het eerste schot op doel in de zeventigste minuut direct prijs. Pedro Obiang ving de bal op aan de zijkant van het veld, dribbelde een stuk en schoot vervolgens kiezelhard en op prachtige wijze raak: 0-1.

Tottenham Hotspur zette een slotoffensief in, maar had moeite om tot grote kansen te komen. Zeven minuten voor tijd wist het toch de gelijkmaker op het scorebord te krijgen. Son schoot op fantastische wijze de 1-1 tegen de touwen, waarna de thuisploeg hoopte dat er nog meer in zat. West Ham United werd in de slotminuten weliswaar met de rug tegen de muur gezet, maar de bevrijdende treffer leverde dat niet meer op. The Hammers bezetten momenteel de vijftiende plaats in de Premier League en hebben evenveel punten als de twee ploegen die boven hen staan: Crystal Palace en Newcastle United.