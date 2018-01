‘Sneijder verlaat Nice voor avontuur in het Midden-Oosten’

Wesley Sneijder is momenteeel op weg naar de uitgang bij OGC Nice, zo weet RMC Sport donderdagavond te melden. De middenvelder werd in een eerder stadium in verband gebracht met een overstap naar de Amerikaanse Major Soccer League. Volgens het Franse medium zal de recordinternational van Oranje na de winter echter in het Midden-Oosten actief zijn.

L’Équipe wist twee dagen eerder nog te melden dat Sneijder op weg was naar de Verenigde Staten, waar hij voor Los Angeles Galaxy zou gaan spelen. In een eerder stadium werd de middenvelder reeds in verband gebracht met een terugkeer naar Galatasaray. Verder zou er meer interesse zijn vanuit Turkije, terwijl er ook het Mexicaanse Querétaro en een aantal Chinese clubs genoemd werden.

Het lijkt in ieder geval vast te staan dat er al na een halfjaar een einde komt aan het dienstverband van Sneijder bij OGC Nice. De middenvelder kwam in het zuiden van Frankrijk, mede door blessures, tot acht wedstrijden, waarin hij één assist leverde. Het contract van Sneijder in Nice loopt nog tot komende zomer, dus clubs zullen eerst eens moeten worden met les Aiglons.