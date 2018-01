Bulthuis keert terug in de Eredivisie en tekent vrijdag tot medio 2020

Dave Bulthuis staat voor een terugkeer naar Nederland. De verdediger van FK Qabala staat op het punt om zich aan sc Heerenveen te verbinden, waar hij tot medio 2020 kan tekenen. Eerder deze week werd hij al grotendeels medisch gekeurd.

Bulthuis, 27 jaar, speelt pas sinds de zomer bij Qabala, waarvoor hij tot acht officiële wedstrijden kwam, en stond daarvoor in de verdediging bij 1. FC Nürnberg en FC Utrecht. Bij laatstgenoemde club maakte de verdediger in mei 2011 zijn debuut in de hoofdmacht en speelde hij tot medio 2014.

In dienst van het Duitse 1. FC Nürnberg speelde Bulthuis drie seizoenen lang bijna alle competitiewedstrijden. Afgelopen zomer werd hij verkocht aan FK Qabala, dat nu naar verluidt genoegen heeft genomen met een bedrag van minder dan drie ton.

"Ik ben blij met mijn terugkeer naar Nederland en wil mezelf weer in de kijker spelen, zoals ik dat eerder in Duitsland bij Nürnberg heb gedaan", vertelt Bulthuis aan de NOS. "Heerenveen had afgelopen zomer al belangstelling. Het is een mooie volksclub en ik heb familie in Friesland wonen. Dat maakt het helemaal speciaal."