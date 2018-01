Gewilde Kieftenbeld kan stap in Engeland maken

Chelsea en Manchester United hebben deze winter pech. Juventus heeft besloten dat het Alex Sandro zeker niet zal laten gaan in januari, terwijl beide Engelse clubs veel geld willen betalen voor de verdediger. (The Independent)

Liverpool is donderdag begonnen aan de onderhandelingen met Barcelona over de transfer van Philippe Coutinho. The Reds zouden bij een bod van 180 miljoen euro direct overstag gaan. (Yahoo Sports)