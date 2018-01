‘Ik hoop dat De Jong blijft, dat kampioenschap had je toen aan hem te danken’

Luuk de Jong wordt de afgelopen tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een vertrek bij PSV. Het Mexicaanse Club América zou in de markt zijn voor de spits, maar Marcel Brands, technisch manager bij de Eindhovenaren, benadrukte donderdag dat het niet wenselijk is dat De Jong vertrekt. Berry van Aerle is blij dat de aanvaller in Eindhoven blijft, want hij is van mening dat De Jong nog altijd zijn waarde heeft. Bekijk de video hieronder.