PSV wil meewerken aan vertrek Maher: ‘Ik heb een gesprek gehad met Sparta’

Sparta Rotterdam versterkte zich donderdag met Dabney Dos Santos, maar is nog niet klaar op de transfermarkt. De Rotterdammers willen ook graag Adam Maher overnemen van PSV en de Eindhovenaren staan niet onwelwillend tegenover een vertrek van de middenvelder. Technisch manager Marcel Brands zegt tegenover FOX Sports dat hij niet weet of Maher zelf openstaat voor een overgang naar Sparta.

“Ik heb een gesprek gehad met Sparta. Dat heeft woensdag plaatsgevonden. Sparta is geïnteresseerd, maar de bal ligt meer bij hem. Wij zijn bereid mee te werken. Het laatste nieuws dat ik daarover heb is dat zijn agent aangaf dat het waarschijnlijk niet iets is waar hij interesse in heeft. Dat ligt eigenlijk meer bij Adam en zijn agent”, zegt Brands. Maher heeft in Eindhoven nog een contract tot komende zomer.

Afgelopen seizoen werd Maher door PSV verhuurd aan het Turkse Osmanlispor. Een eventuele nieuwe verhuur laat Brands aan de middenvelder en zijn belangenbehartiger over. “Ik kan er weinig over zeggen. Wij hebben aangegeven dat wij onder bepaalde voorwaarden bereid zijn mee te werken. Dan ligt de bal meer bij Adam zelf.”