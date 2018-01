‘Tof mannetje’ Advocaat heeft met Dos Santos eerste versterking binnen

Dabney dos Santos maakt het seizoen af bij Sparta Rotterdam. De 21-jarige aanvaller wordt op huurbasis overgenomen van AZ, zo maakt de nieuwe club van trainer Dick Advocaat donderdag bekend. Dos Santos sluit vrijdag aan bij de selectie van Sparta, dat PEC Zwolle en FC Twente aftroeft in de strijd om de komst van de talentvolle buitenspeler.

Dos Santos is voor Advocaat geen onbekende. De aanvaller maakte bij AZ in 2014 onder de nieuwe trainer van Sparta zijn debuut. Ook Fred Grim, sinds kort assistent-trainer op Het Kasteel, kent Dos Santos. De twee werkten samen bij Jong Oranje. Dos Santos kwam tot dusver tot 92 wedstrijden in de Eredivisie, waairn hij goed was voor 12 doelpunten en 23 assists.

"Nu heb ik weer de kans om mezelf te laten zien. Er waren nog een paar clubs geïnteresseerd, maar ik heb een goede band met Advocaat. Het gevoel was gelijk goed", aldus Dos Santos op de clubwebsite van Sparta. Advocaat werd onlangs aangesteld als opvolger van Alex Pastoor.

"Ik vind hem een tof mannetje. Hij heeft altijd zijn woord klaar en is altijd strikt', vervolgt Dos Santos. 'Mijn gevoel zegt gewoon dat het echt goed zit bij hem; vandaar deze keuze. In de aankomende maanden hoop ik dat ik mijn voeten weer kan laten spreken, net als twee jaar geleden." Sparta huurt Dos Santos tot het einde van het seizoen van AZ, waar de aanvaller nog een contract tot medio 2019 heeft.