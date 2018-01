Ajax-aankoop kijkt uit naar 21 januari: ‘Het is voor mij een enorm mooie stap’

Nicolás Tagliafico kwam donderdag aan in Nederland om zijn transfer naar Ajax af te ronden. In de middag landde hij op Schiphol, waar De Telegraaf de Argentijnse linksback stond op te wachten. In gesprek met de krant gaf de enkelvoudig Argentijns international aan uit te kijken naar 21 januari, de dag waarop Ajax het voor eigen publiek opneemt tegen Feyenoord.

Ajax hervat de competitie over tweeënhalve week met een thuiswedstrijd tegen de Rotterdammers. "Het is altijd mooi om een Klassieker te spelen", aldus Tagliafico. "Het duel komt er al heel snel aan. Ik ben nu net aangekomen en moet me voorbereiden op de trainingen. Het zal heerlijk zijn om de eerste wedstrijd te winnen. Helemaal omdat het De Klassieker is."

Tagliafico reisde na zijn landing door naar de Johan Cruijff ArenA, waar de medische keuring op de planning stond. "De vlucht was goed. Ik heb kunnen slapen en ben blij hier te zijn. Nu op naar de medische keuring en het ondertekenen van mijn contract. Het is even wachten tot alles is afgerond zodat ik kan starten. Ik hoop mijn positie die de club voor ogen heeft zo goed mogelijk in te vullen. Ik kom hier mijn ding doen, mijn best doen voor de club. Het is voor mij een enorm mooie stap, waar ik uiteraard van wil genieten."

Woensdagavond maakte Independiente de transfer van de linksback al bekend. De Amsterdammers betalen naar verluidt vier miljoen euro voor de verdediger, die zijn handtekening naar verwachting zet onder een contract tot de zomer van 2022. De aankoop is op tijd in Amsterdam aangekomen zodat hij maandag met de selectie van trainer Erik ten Hag op trainingskamp kan naar Portugal.