Kuwas niet met Heracles op trainingskamp: ‘In oktober al op de hoogte’

De selectie van Heracles Almelo vertrekt op zondag naar het Spaanse Estepona. Brandley Kuwas blijft echter achter in Nederland. Zijn afwezigheid heeft niets te maken met een eventuele transfer. De buitenspeler wordt namelijk binnenkort vader. De vriendin van Kuwas is volgende week uitgerekend en daarom laat hij het trainingskamp schieten, zodat hij tijdig bij de geboorte kan zijn.

''We hebben dit vanuit menselijk oogpunt besloten”, reageert trainer John Stegeman in gesprek met Tubantia. “Brandley heeft ons hiervan in oktober al op de hoogte gesteld. Hij zou heen en weer kunnen vliegen, maar dat is niet altijd even makkelijk." Heracles is donderdag aan de voorbereiding op de tweede seizoenshelft begonnen en stapt zondag op het vliegtuig. Vrijdagmiddag 12 januari staat een oefenwedstrijd op het programma tegen Karlsruher, uitkomend in de derde divisie van Duitsland.

Eerder deze week gaf Kuwas nog aan dat het mogelijk is dat hij deze maand vertrekt uit Almelo. Hij kon niet beloven dat hij na 31 januari nog speler van Heracles is. "Ik zou het niet weten. Ik heb tot nu toe niets gehoord van mijn zaakwaarnemer of de club. Ik heb ook uitgesproken dat ik niet weg moet of wil. Ik speel, heb een leidersrol gekregen en wil het seizoen graag afmaken”, aldus Kuwas. "Als er een club komt, ga ik niet binnen twee dagen ja zeggen. Ik wil het alleen als ze me goed hebben bekeken."