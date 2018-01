Kou uit de lucht tussen KNVB en Makkelie: ‘Weer lekker fluiten’

Scheidsrechter Danny Makkelie raakte vorige maand in opspraak nadat bekend werd dat hij een lening had afgesloten bij Jaap Uilenberg, zijn coach en tevens UEFA-scheidsrechterscommissielid. De KNVB maakte bekend dat het disciplinaire maatregelen had genomen en de coachrelatie tussen Makkelie en Uilenberg per direct had beëindigd. Door de commotie die ontstond besloot de voetbalbond om Makkelie van het bekerduel tussen PSV en VVV-Venlo te halen. De scheidsrechter baalde van de gang van zaken en noemde de sanctie die werd opgelegd onterecht. Inmiddels hebben Makkelie en de bond om de tafel gezeten en is het verschil van inzicht uitgesproken.

De KNVB onderzocht of er sprake was van belangenversterngeling, maar dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. De coachrelatie tussen Makkelie en Uilenberg wordt niet afgekapt. “Ik ben content dat uit het vervolgonderzoek door de KNVB nadrukkelijk naar voren is gekomen dat er totaal geen sprake was van enige vorm van belangenverstrengeling”, reageert Makkelie in gesprek met Voetbal International. “Verder ben ik verheugd om de samenwerking met Jaap Uilenberg voort te zetten.”

Makkelie werd door de KNVB niet meer ingezet voor wedstrijden, maar zal na de winterstop de draad weer oppakken. “Dit onderwerp is hiermee naar ieders tevredenheid afgehandeld. Ik kan mij weer volledig richten op datgene waar het allemaal om draait: lekker fluiten”, besluit Makkelie.