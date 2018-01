Nuytinck: ‘Voor mijn gevoel speel ik hier elke week Champions League’

Bram Nuytinck maakte afgelopen zomer de overstap van Anderlecht naar Udinese en in gesprek met Voetbal International geeft de verdediger aan dat hij het naar zijn zin heeft bij de Serie A-club: "Ik heb nog geen seconde spijt van mijn keuze, dit is op allerlei vlakken echt een perfecte stap gebleken."

Nuytinck staat met zijn club op de zevende plaats in de competitie en de stopper heeft een basisplaats weten af te dwingen bij de subtopper. Nuytinck zegt dat hij ook onder de nieuwe trainer Massimo Oddo, de opvolger van Luigi Delneri, veel vertrouwen voelt: "Er zijn wat dingen veranderd, maar het pakt prima uit. Zo spelen we niet langer meer in een viermansverdediging, maar inmiddels in een 3-5-2 formatie."

"We hebben een hele goede reeks neergezet (Udinese won de laatste vijf competitieduels, red.), onder meer met een klinkende 1-3 zege in het uitduel met Internazionale. Ik voel me echt goed hier en geniet van elke wedstrijd. Met Anderlecht heb ik de Champions League ervaren, maar voor mijn gevoel speel ik hier elke week Champions League. Spelen tegen Juventus, Inter, Napoli, AS Roma, noem maar op. Geweldige ervaringen."