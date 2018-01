Wit-Rus maakt fictieve transfer naar Ajax: ‘Hij is er nog niet klaar voor’

BREST - Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten worden gehouden? Ons volgende doelwit: Aleksey Ivanov, verdediger uit Wit-Rusland.

Met vijf punten uit tien wedstrijden eindigde Wit-Rusland als laatste in Groep A in de kwalificatiereeks voor het WK in Rusland. De nummer 77 van de wereldranglijst legde het zelfs af tegen Luxemburg en is er zodoende nog altijd niet in geslaagd om zich, sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, te plaatsen voor een eindtoernooi. Daar komt bij dat de clubs over de grens geen potten kunnen breken. BATE Borisov doet vrijwel altijd mee aan de Europa- of Champions League, maar strandt steevast in de groepsfase. Ondanks dit alles koestert het Wit-Russische publiek een sprankje hoop op een betere voetbaltoekomst, want er kloppen volgens Tribuna meer en meer talenten op de deur. Die website stelde daarom in april een elftal samen van hoe het Wit-Russische elftal er in 2022 uit zou kunnen zien.

“Stel je voor dat je in 2022 wakker wordt en dat het de afgelopen vijf jaar geweldig goed is gegaan met ons voetbal. Het eerste wat je te weten komt, is dat Wit-Rusland het WK in Qatar heeft gehaald en zich daar nu op voorbereidt. Alle problemen in onze voetballerij zijn verleden tijd en onze spelers tonen zich inmiddels in de sterkste competities”, schreef het portaal. Men stelde een fictieve opstelling samen: zo verdedigt Sergey Chernik van AS Monaco het doel, is Nikita Korzun van Dynamo Kiev de leider op het middenveld en bevolken Vitaly Lisakovich (Borussia Dortmund), Miroslav Khlebosolov (Levante) en Kirill Kirilenko (RB Leipzig) de voorste linie. In de verdediging staat onder anderen Aleksey Ivanov opgesteld, een 25-jarige linksachter die in 2018 de overstap heeft gemaakt naar Ajax.

Tribuna legt de keuze voor Ivanov uit: “In 2018 sloot Dynamo Brest een samenwerkingsovereenkomst met Ajax. De eerste zwaluw die overvloog naar Amsterdam was Aleksey Ivanov. Hij had het aanvankelijk niet makkelijk in een vreemd land, maar hij deed het in het tweede steeds beter en dat werd opgemerkt door de trainer van het eerste elftal. Binnen zes maanden maakte Ivanov zijn basisdebuut. Stap voor stap dwong Aleksey een vaste plek af en een jaar na zijn komst naar Nederland was hij een onbetwiste basisspeler van Ajax 1. Onlangs verlengde de Wit-Rus zijn contract voor drie jaar en hij heeft dan ook geen moment spijt gehad van zijn transfer.” In werkelijkheid speelt Ivanov natuurlijk nog ‘gewoon’ voor Dynamo Brest en is hij niet 25, maar twintig jaar oud.

De gefotoshopte foto van Tribuna waarop Aleksey Ivanov gepresenteerd wordt bij Ajax.

Transferdroom

Het Wit-Russische medium wil met het selecteren van Ivanov wel duidelijk maken dat de huidig jeugdinternational een veelbelovende toekomst tegemoet kan gaan. De rechtspoot komt uit de jeugdopleiding van FK Minsk en maakte in november 2014 zijn debuut. Met 17 jaar, 8 maanden en 21 dagen werd hij daarmee de op twee na jongste voetballer ooit in de Wit-Russische competitie, na Maksim Sanets en Artem Vasilyev. Ivanov vertrok vorig jaar zomer op huurbasis naar Dynamo Brest, om in januari van dit jaar de definitieve overstap te maken naar het westen van het land. Hij speelde tot dusverre 28 wedstrijden voor ‘De Zuiderlingen’, scoorde daarin één keer en won met Dynamo Brest in mei de beker door in de finale na strafschoppen te winnen van Shakhtyor Soligorsk.

Lyosha Ivanov heeft bij Dynamo Brest nog een contract tot nieuwjaarsdag 2020, maar hoopt op een dag een volgende stap te kunnen maken. “Op dit moment is alles hier perfect voor mij: de club en de stad. Dynamo bekommert zich om mijn ontwikkeling en de club heeft enkele ervaren spelers aan wie ik mij kan optrekken. Daarnaast hebben we een goede directie en wordt ons stadion goed bezocht. Tegelijkertijd hoef ik niet te verhullen dat ik droom van topcompetities als de Premier League of LaLiga, maar de eerste stap zou ook een club uit bijvoorbeeld België kunnen zijn”, zei de back in juli in een interview met TUT. En zou die volgende stap ook de Eredivisie kunnen zijn? Is Ivanov daar goed genoeg voor? Alexandr Divinets, journalist van Tribuna, denkt dat-ie dat wel kan worden.

“Ivanov is een back die zijn team graag helpt in offensief opzicht”, aldus Divinets. “Zijn voornaamste kwaliteiten zijn de snelheid, kalmte, voorzet en pass. Hij zou een erg goede speler kunnen worden, maar of hij ook echt goed genoeg zal zijn voor Ajax, dat is een moeilijk te beantwoorden vraag. Ik denk dat hij er op dit moment in ieder geval nog niet klaar voor is, maar weet wel dat Ivanov graag in het buitenland wil voetballen.” Voorlopig werkt het talent zijn wedstrijden dus gewoon af bij Dynamo Brest, de nummer vier van het voorbije seizoen in de ‘Opperste Liga’. De competitie begint in april weer, maar al op 10 maart staat er een belangrijke wedstrijd op het programma voor Dynamo Brest. In de strijd om de Supercup nemen Ivanov en co het dan op tegen kampioen BATE Borisov.

