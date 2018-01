Manchester City stalt Nederlander ook in tweede seizoenshelft in League One

Rodney Kongolo maakt het seizoen af bij Doncaster Rovers. Afgelopen zomer werd de negentienjarige Nederlandse jeugdinternational al door Manchester City uitgeleend aan de club uit de League One en de verhuurperiode is nu door beide partijen verlengd tot aan het einde van dit seizoen. Kongolo mag zich vaste basisspeler noemen in de ploeg van manager Darren Ferguson.

Kongolo ruilde in 2014 de jeugdopleiding van Feyenoord in voor die van Manchester City. In het kader van zijn ontwikkeling werd het talent uitgeleend aan Doncaster Rovers en die samenwerking bevalt goed. Hij kwam in alle competities al 28 keer in actie en was een keer trefzeker voor de nummer elf van de League One. "Het is geweldig om met de manager te werken”, reageert Kongolop de clubwebsite van zijn tijdelijke werkgever. “Hij helpt mij en de andere jonge spelers heel goed. Ik voel dat ik groei als speler en als mens. Daar wil ik nu verder op bouwen en zoveel mogelijk wedstrijden blijven spelen zodat ik mezelf als speler kan blijven ontwikkelen. Ik ben heel blij dat ik hier kan blijven.”

Kongolo’s broer, Terence, speelt sinds kort ook in Engeland. De verdediger werd afgelopen zomer door Feyenoord verkocht aan AS Monaco, maar kwam daar amper aan de bak. Bij Huddersfield Town in de Premier League hoopt de verdediger meer aan spelen toe te komen.