Bizar ritueel ‘gekke’ cultheld onthuld: ‘Hij begon te praten tegen zijn benen’

Paulo Wanchope heeft naar eigen zeggen met veel opmerkelijke spelers samengespeeld, maar volgens de Costa Ricaan was Paolo Di Canio wellicht de meest memorabele. De oud-aanvaller van onder meer Manchester City zegt in gesprek met de Daily Mail dat hij tussen 1999 en 2001 met de Italiaan bij West Ham United zat en dat zijn ploeggenoot een opvallend ritueel had.

"Gepassioneerd, gek… Op de dag van de wedstrijd, was zijn stemming zowel heel serieus als krankzinnig. Hij zat vlak voor de wedstrijden in de kleedkamer en begon te praten tegen zijn benen. Hij was volledig in zijn eigen wereldje. Geconcentreerd. Hij vertelde zijn benen dat ze voorbereid moesten zijn en dat ze dit of dat moesten gaan doen", aldus de 71-voudig international.

"Ik zat op de bank toen hij die bekende volley maakte tegen Wimbledon. Wow! Hij deed zoiets wel iedere dag op de training", vervolgt Wanchope, die bij West Ham ook samenspeelde met onder meer Rio Ferdinand, Joe Cole, Frank Lampard en Michael Carrick. "Dat was wel een elftal zeg. Die jonge gasten hadden echt een geweldige mentaliteit. Ferdinand en Lampard deden altijd extra werk. Het zijn zulke details die ze tekent."