'Tachtig procent van de camera's zijn hier voor Coutinho, zonde van de tijd'

Liverpool neemt het vrijdag in de FA Cup op tegen Everton. Tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel in het Engelse bekertoernooi kreeg Jürgen Klopp amper vragen over het duel met the Toffees en ging het vooral over het eventuele vertrek van Philippe Coutinho naar Barcelona. De Braziliaan zou naar verluidt hebben aangegeven niet meer voor the Reds te willen spelen, maar daar wilde Klopp niets over kwijt.

“Alles wat ik er nu over zou zeggen, zou alleen maar voer zijn voor verhalen. Jullie schrijven die verhalen toch wel”, zei Klopp over de situatie rondom de aanvallende middenvelder op de persconferentie. “Ik heb er niets over te zeggen. Het is nu dan wel een transferperiode, maar ik heb er niets over te melden. Ik weet dat voor jullie de deur nu op een kier staat omdat ik de transferwindow heb genoemd, maar ik heb er niks over te zeggen. Alles wat ik er nu over zou zeggen, zou niet ten gunste van mij, de speler of de club zijn. Tachtig procent van de camera’s hier zijn alleen maar hier voor dit verhaal, dat is zonde van de tijd.” Liverpool moest het onlangs tegen Burnley (1-2 winst) doen zonder Coutinho, die aan de kant staat met een blessure. Klopp verwacht dat de middenvelder er op 14 januari tegen Manchester City weer bij is.

Barcelona wilde Coutinho afgelopen zomer al aantrekken, maar ving destijds bot. Deze transferperiode zouden de Catalanen terugkomen voor de Braziliaan. Waar Liverpool niet wil meewerken aan een transfer, bleef het zelf volhouden bij Southampton en wist het uiteindelijk Virgil van Dijk voor 85,4 miljoen euro los te weken. “Ik kan me voorstellen dat iedereen hem graag wil zijn spelen (tegen Everton, red.), maar wij hebben geen haast. We hebben het nog niet besloten.”