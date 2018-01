Mourinho geraakt door ‘garbage’: ‘Ergste wat iemand over mij kan zeggen’

Verschillende Engelse media stelden dat José Mourinho aan het eind van het seizoen gaat vertrekken bij Manchester United, maar de oefenmeester van the Red Devils kan niets met de geruchten. Donderdag reageert de Portugees op een persconferentie op de verhalen: "Het hangt er vanaf wat je wil weten en waar je over wil praten”, begint Mourinho, geciteerd door the Telegraph.

"Als je wil praten over 'het nieuws', dan zeg ik: 'Garbage!' Ik kan geen beter woord vinden om het te definiëren. Als je me op de man vraagt, wat ik me zou kunnen voorstellen dat je dat wil doen, dan zie ik mezelf volgend seizoen bij Manchester United. Dan zie ik mezelf hier. En, zoals me is verteld toen ik hier arriveerde, vertrek ik pas wanneer de club wil dat ik vertrek. Want ik heb geen intentie om te vertrekken."

"Ik zie mezelf ook na drie jaar hier zitten. Het ligt gewoon aan de club en aan de eigenaren. Zij zijn allemaal blij met wat ik lever", aldus Mourinho, die minder gemotiveerd zou zijn, mede omdat hij op en neer reist naar zijn woonplaats Londen in plaats van te bivakkeren in Manchester. "Het ergste wat iemand over mij kan zeggen, is niet dat ik een slechte manager ben of dat ik niet goed genoeg presteer of dat ik een fout heb gemaakt, maar dat er twijfel is over mijn professionaliteit."

"Twijfel over mijn toewijding voor de club, deze baan en de spelers. Dus ja, dat garbage news heeft me wel geraakt. Dat ik me niet als een clown gedraag langs het veld, betekent niet dat ik mijn passie kwijt ben. Ik wil liever volwassen zijn, dat is beter voor mezelf en de ploeg. Ik denk niet dat je je als een gek moet gedragen langs de kant om die passie te hebben. Die passie heb ik iedere dag", besluit Mourinho.