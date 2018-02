Update: Stans vindt onderdak in Jupiler League na vertrek bij NAC Breda

Na anderhalf seizoen scheiden de wegen van Jeff Stans en NAC Breda, zo meldt de Eredivisionist donderdag via de officiële kanalen. In onderling overleg is besloten dat het voor beide partijen beter is om het tot medio 2019 doorlopende contract van de middenvelder per direct te ontbinden. Stans is daardoor vrij om op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever.

Stans geeft op de clubsite van NAC tekst en uitleg: "Mijn periode bij NAC is helaas niet helemaal gelopen zoals ik vooraf had verwacht. Ik heb altijd alles gegeven, maar zie na het afgelopen half jaar te weinig perspectief meer om aan spelen toe te komen. Dan moet je op een gegeven moment ook eerlijk zijn naar elkaar toe en de juiste keuze maken. De sportieve keuze staat voor mij voorop en daarom is het is tijd om voor een ander pad te kiezen."

"Op mijn leeftijd is het belangrijk om weer speelminuten te krijgen. Ik hoop dus snel een nieuwe club te vinden om daar mijn carrière weer nieuw leven in te blazen. De ploeg moet zich focussen op handhaving in de Eredivisie, ik gun die jongens namelijk allemaal het allerbeste. Maar het is ook deze hele club, ondanks mijn vervroegde afscheid, oprecht van harte gegund."

Directeur Hans Smulders vult aan: "Het is duidelijk dat Jeff in een moeilijke situatie heeft gezeten, omdat andere middenvelders op dit moment om sportieve redenen de voorkeur krijgen. We hebben de afgelopen tijd veel constructieve gesprekken met elkaar gevoerd en zijn tot de conclusie gekomen dat er voor Jeff geen perspectief meer is bij NAC. Het contract ontbinden is dan voor alle partijen de beste oplossing."

Update 27 februari 14.50 uur – Stans vindt onderdak in Jupiler League na vertrek bij NAC Breda

Jeff Stans heeft voor anderhalf jaar getekend bij Go Ahead Eagles, zo meldt de club uit de Jupiler League via de officiële kanalen. Het contract van de middenvelder werd in januari ontbonden bij NAC Breda, waarna hij op zoek moest naar een nieuwe werkgever. Stans liep al stage bij Go Ahead. "Vorige week kwam ik binnen bij Go Ahead met een bepaald beeld, dat onder andere was gebaseerd op de historie van de club", vertelt Stans op de clubsite. "Mijn beeld van de club werd eigenlijk meteen bevestigd, want ik kreeg bij binnenkomst gelijk een warm gevoel."