Update: ‘Ajax moest twee ton aftikken voor wens van Erik ten Hag’

Ajax heeft met TSG Hoffenheim een akkoord bereikt over de overgang van Alfred Schreuder, zo weet De Telegraaf donderdag te melden. Volgens de krant tekent Schreuder, die als rechterhand van de nieuwe trainer Erik ten Hag moet fungeren, een contract voor tweeënhalf jaar in de Johan Cruijff ArenA. De hoogte van de transfersom is onduidelijk.

De Telegraaf meldde donderdagochtend al dat een akkoord tussen beide clubs nabij was. De Duitse club wilde eerst een adequate oplossing, een vervanger, vinden om hoofdtrainer Julian Nagelsmann tevreden te stellen. Zowel een vervanger van Schreuder als een overeenkomst met Ajax over een afkoopsom was volgens het dagblad 'een kwestie van tijd'.

Nagelsmann begrijpt naar verluidt dat het voor Schreuder 'een kans uit duizenden' is, ook al wil hij zijn rechterhand eigenlijk niet kwijt. Schreuder en Ten Hag kennen elkaar uit hun gezamenlijke periode bij FC Twente. In het seizoen 2007/08 was Schreuder als speler actief in Enschede en fungeerde Ten Hag als assistent van Fred Rutten. Ten Hag tekende op 28 december een contract voor tweeënhalf seizoen bij Ajax.

Schreuder was sinds 2015 werkzaam als assistent bij de club uit de Bundesliga. Eerder werkte hij in dezelfde functie bij Vitesse en FC Twente. Bij de Tukkers was hij ook een periode hoofdtrainer. Met Ajax begint Schreuder op 7 januari aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een dag later vliegt de selectie naar Portugal.

Update 5 januari 07.46 uur - Ajax tikte twee ton af voor wens van Ten Hag

Ajax was er veel aan gelegen om Alfred Schreuder als assistent van Erik ten Hag naar Amsterdam te halen. Volgens de vrijdageditie van De Telegraaf heeft de club ongeveer twee ton moeten betalen om het nog anderhalf jaar doorlopende contract af te kopen. Met de afkoopsom is ongeveer twee ton gemoeid. Het wachten is nog op een officiële mededeling van de Amsterdamse club.