‘Deze Arsenal-defensie is zo matig, die is echt van Sunday League-niveau’

Arsenal stelde woensdagavond in de slotminuten een punt veilig in het duel met Chelsea. Dankzij een treffer van Héctor Bellerín eindigde de topper in een 2-2 gelijkspel, maar the Blues kregen enkele grote kansen om de marge te vergroten. De kansen van Álvaro Morata kwamen tot stand door het matige verdedigen van Arsenal, zo constateert Jamie Carragher.

De Spanjaard miste echter enkele opgelegde kansen, waardoor Arsenal alsnog een punt pakte. “De verdediging van Arsenal is gewoon niet goed genoeg, dat is al een tijdje zo. Ze komen er in de topwedstrijden mee weg, omdat Alexis Sánchez, Mesut Özil en Alexandre Lacazette beter zijn dan de aanvalslinie van Manchester City. Sommige mensen zijn het er misschien niet mee eens, maar ze komen er heel dichtbij”, zegt Carragher tegenover Sky Sports.

“De aanval wordt alleen continu in de steek gelaten door de verdediging, dat is al jaren zo. Ze moeten achterin orde op zaken stellen en hebben een balvaste middenvelder nodig”, vervolgt de oud-verdediger van Liverpool. “Deze Arsenal-defensie is zo matig, die is echt van Sunday League-niveau. Maar dat gaat al te lang zo en dat is de reden dat ze niet mee zullen doen om de grote prijzen op dit moment.”

Arsenal-manager Arsène Wenger begon met een driemansdefensie, bestaande uit Shkodran Mustafi, Rob Holding en Calum Chambers. “Eerlijk gezegd: Mustafi hielp die jonge jongens naast hem niet echt. Het gaat er niet om dat je daar jonge spelers hebt staan, maar Mustafi is gewoon te slecht. Laurent Koscielny was briljant, maar die lijkt wel van een klif te zijn gevallen afgelopen achttien maanden. Misschien komt dat door blessures? Je kan als Arsenal in ieder geval nooit met vertrouwen spelen door deze verdediging.”